В Офісі президента відзвітували про відновлення електрики. Світла поки немає в деяких районах семи областей

В Офісі президента відзвітували про ситуацію з відновленням електрики. Без світла поки лишаються деякі райони в семи областях України.

Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Світло вже повернули до жителів Івано-Франківської, Київської, Одеської, Рівненської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. Водночас там можуть тривати планові відключення світла.

Однак у Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Харківській та Хмельницькій областях деякі райони досі перебувають без світла. Ремонтні роботи тривають.

Очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький вже зазначив, що після найбільшої атаки по енергосистемі на Україну чекають декілька важких днів. Найскладніша наразі ситуація на заході України, а також у центральному та північно-східних регіонах.

«Водночас наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно, навантаження на мережі теж. Тому просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію», — попередив він.