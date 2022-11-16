Генштаб: росія втратила вбитими ще 630 військових за добу

Станом на 16 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 82 710 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 871 танк;
- 5 797 бойових броньованих машин;
- 1 860 артилерійських систем;
- 393 реактивні системи залпового вогню;
- 209 засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 4 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 525 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 160 одиниць спеціальної техніки;
- 474 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.