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Генштаб: росія втратила вбитими ще 630 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 16 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 82 710 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 871 танк;
  • 5 797 бойових броньованих машин;
  • 1 860 артилерійських систем;
  • 393 реактивні системи залпового вогню;
  • 209 засобів протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 4 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 525 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 160 одиниць спеціальної техніки;
  • 474 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.