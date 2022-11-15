Міністр оборони закликав партнерів посилити протиповітряну та протиракетну оборону України

Україні потрібна подальша допомога партнерів, щоб посилити ППО та Сили оборони, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, росія намагається створити в Україні гуманітарну кризу і цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру, щоб вивести її з ладу до початку зими.

Міністр наголошує, що мета цих дій — викликати нову багатомільйонну хвилю біженців.

Щоб цьому запобігти, Україні потрібно посилити протиповітряну та протиракетну оборону, а саме:

збільшити кількість IRIS-T і NASAMS;

отримати установки HAWK і Crotale у достатній кількості;

узгодити та реалізувати рішення щодо SAMP-T;

отримати розвідувальні та ударні БпЛА і протидронові системи.

Міністр наголосив, що Сили оборони тримають фронт, але їм, як і раніше, необхідна додаткова підтримка. Зокрема, необхідно: