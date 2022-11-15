Reuters: Більшість країн G20 у проєкті декларації засудили напад росії на Україну

Більшість країн «Великої двадцятки» (G20) засудили війну росії проти України, оскільки вона завдає шкод світовій економіці.

Про це пише агенція Reuters, яка ознайомилася 15 листопада з проєктом декларації лідерів.

Члени G20 висловлюють глибоку стурбованість через проблеми з продовольчою безпекою і стрімку інфляцію. У проєкті також сказано, що війна поглиблює світові економічні проблеми, тому сторони представили своє бачення щодо оцінок ситуації та санкцій.

«Хоча G20 не є форумом для вирішення питань безпеки, ми визнаємо, що безпекові проблеми можуть мати значні наслідки для світової економіки», — йдеться в проєкті декларації.

16-сторінковий документ ще має бути схвалений G20 за підсумками зустрічі, яка проходить в Індонезії.