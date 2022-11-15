Reuters: Більшість країн G20 у проєкті декларації засудили напад росії на Україну

Більшість країн «Великої двадцятки» (G20) засудили війну росії проти України, оскільки вона завдає шкод світовій економіці.
Про це пише агенція Reuters, яка ознайомилася 15 листопада з проєктом декларації лідерів.
Члени G20 висловлюють глибоку стурбованість через проблеми з продовольчою безпекою і стрімку інфляцію. У проєкті також сказано, що війна поглиблює світові економічні проблеми, тому сторони представили своє бачення щодо оцінок ситуації та санкцій.
«Хоча G20 не є форумом для вирішення питань безпеки, ми визнаємо, що безпекові проблеми можуть мати значні наслідки для світової економіки», — йдеться в проєкті декларації.
16-сторінковий документ ще має бути схвалений G20 за підсумками зустрічі, яка проходить в Індонезії.
- Цьогорічний саміт G20 відбувається на індонезійському острові Балі 15—16 листопада. Україну теж запросили на цей саміт, але український президент виступав на ньому в онлайн-форматі. Водночас російський президент путін на саміт не поїхав — замість нього туди прибув очільник мзс лавров.
- Зеленський під час виступу заявив, що росія має поважати територіальну цілісність України, вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду.