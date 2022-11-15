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ЗСУ знищили ще понад 700 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 710 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 82 080 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 15 листопада.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 861 танк (+13 за минулу добу);
  • 5 773 бойові броньовані машини (+25);
  • 1 850 артилерійських систем (+11);
  • 393 реактивні системи залпового вогню (без змін);
  • 208 засобів ППО (+2);
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 511 дронів (+2);
  • 399 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 351 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (+35);
  • 160 одиниць спеціальної техніки.