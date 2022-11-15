Складні часи для херсонців та які країни виграли від російського вторгнення. Провідні видання світу про війну 14 листопада

Радість херсонців через звільнення міста від російської окупації заступив прагматизм: як вижити в місті без електрики й водопостачання, особливо в наступні холодні місяці. Про цю переміну йдеться в сюжеті британського телеканалу Sky News. Журналісти фіксують черги за водою з вантажівок та натовп довкола генератора: волонтери заряджають людям смартфони. Видання спілкується з однією з жінок у натовпі ― Лізою, яка чекала своєї черги близько трьох годин. Вона зізнається, що передчуває складні часи, однак вони її не лякають. «Можуть бути обстріли з лівого берега Херсонщини ― нас попереджали про це. Хто має можливість, шукатиме укриття, чи бодай ховатимемося за двома стінами в оселях», ― каже вона. Також із журналістами починають спілкуватися жертви місцевих воєнних злочинів росіян. Одного з місцевих підприємців, Валерія, били в місцевій тюрмі за те, що він відмовився передати окупантам вантажівки свого підприємства. Ув’язнивши бізнесмена, російські військові зайшли в офіс його компанії. Вони лише не здогадувались, що камери спостереження все записують. Валерій гортає на телефоні галерею фотографій: ось вони грабують майно, ось для чогось розбивають комп’ютери, ось випорожнюються просто в робочих приміщеннях. Говорячи про прихід українських військових, Валерій не стримує сліз.

Українську війну треба закінчити добре, запевняє в однойменній колонці на The Hill генерал-лейтенант армії США у відставці, старший науковий співробітник Інституту дослідження війни Джеймс Дубік. Що він має на увазі під добрим закінченням? Щоб умови майбутнього миру нівелювали причини, через які війна почалася ― тобто, не дали росії нападати на іншу державу, зокрема Україну, вимагаючи від неї покори. Дубік сприймає цю війну не як закамуфльоване протистояння глобальних сил, як це позиціонують у росії чи в популістських колах на Заході, а як захист невинної жертви від нападника. І ця жертва ― тобто Україна ― може робити все, що захоче для свого захисту, а інші країни мають повне право їй у цьому допомагати. І будь-які складніші надбудови в цій ситуації, переконаний Дубік, зводяться до цього досить простого протистояння. Чи завершиться ця війна переговорами? Так. Чи варто йти на них зараз? Дубік упевнений, що ні: благання кремля про переговори означають лише, що путін прагне віддихатись після раунду поразок. Поки можна бити ослаблених росіян далі, військовий впевнений, що треба бити. А вигнавши їх щонайменше з півдня України, можна буде замислитись і про переговори. Якщо ж піддатись на натяки кремля зараз ― «є ризик, що агресивність росії буде винагороджена, спроби путіна підкорити собі Україну залишаться можливими й надалі, а глобальний принцип недопущення агресії щодо інших держав мало що важитиме», підсумовує автор.

Про країни, які виграли від російсько-української війни, говорить у матеріалі канадський мовник CBC. Наперед підкреслюючи, що вигоду цим країнам принесло не так їхнє поводження, як географічне положення. Наприклад, Об’єднані Арабські Емірати стали місцем, куди тепер стікаються кошти російських багатіїв. А іноді й майно ― як наприклад, яхти, яким в інших країнах може загрожувати арешт. ОАЕ не запроваджували санкцій проти росіян чи російського капіталу ― у підсумку, громадяни рф стали найактивнішими покупцями нерухомості в Еміратах серед іноземців. Свідченням активних неформальних відносин між країнами є те, що авіакомпанія Emirates виконує рейс Москва ― Дубаї 17 разів на тиждень. Також у виграші від війни опинилася Туреччина. Обравши собі роль посередника між воюючими сторонами, вона не припиняє взаємодію ні з Україною, ні з росією ― у тому числі торгову. За підсумками перших 9 місяців 2022 року товарообіг між Туреччиною та рф становить $47 мільярдів ― удвічі більше, ніж попереднього року. Також турки отримують додаткові доходи від російських відпочивальників, адже на тлі складнощів із поїздками до Європи Туреччина стала ще популярнішим туристичним напрямком. Інші вигодоотримувачі в цій війні, пише CBC ― це Венесуела та Саудівська Аравія, які заробляють на високих цінах на пальне. Заробляють не лише гроші, а й геополітичну вагу. Оскільки світ намагається зробити росію ізгоєм і на енергетичному ринку, світові лідери активізували контакти з офіційним Каракасом та Ер-Ріядом. Нелегітимність переобрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро та злочини саудитів, на кшталт убивства журналіста Джамаля Хашоггі, відійшли на другий план.

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