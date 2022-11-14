«Укрзалізниця» відновлює пасажирське сполучення з Миколаєвом — вперше від початку повномасштабного вторгнення

Компанія «Укрзалізниця» вперше від початку повномасштабного вторгнення військ росії відновлює рух пасажирських поїздів до Миколаєва, після отримання відповідного дозволу від обласної військової адміністрації.

Перший поїзд до Миколаєва вирушить уже сьогодні з Києва.

Поїзд № 121/122 Київ — Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці й по непарних із Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

Квитки можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах «Укрзалізниці».