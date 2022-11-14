Німеччина й Польща націоналізують дочірні компанії російського «Газпрому»

Уряд Німеччини викупає 100% частку імпортера газу Securing Energy for Europe (SEFE), раніше відомого як Gazprom Germania.

Bloomberg із посиланням на заяву Міненергетики Німеччини пише, що уряд ФРН вирішив націоналізувати колишню дочірню компанію російського «Газпрому» через великі борги та неминуче банкрутство компанії.

«Найбільша економіка Європи стикається з потенційним колапсом свого енергетичного сектора після того, як президент росії володимир путін почав обмежувати потоки газу після вторгнення в Україну», — пише Bloomberg.

За звітом власний капітал SEFE на жовтень становив €1,03 млрд, а чисті збитки — €2,07 млрд. Уряд ФНР зробить внесок в акціонерний капітал SEFE на суму €7,7 млрд і збільшить кредит компанії до €13,8 млрд. Це вже другий випадок порятунку енергетичної компанії урядом. У вересні націоналізували найбільшого імпортера газу в країні Uniper SE.

Тим часом влада Польщі вилучила частку «Газпрому» в акціонерному капіталі компанії EuRoPol Gaz, яка володіє польською ділянкою газопроводу «Ямал — Європа», пише Rzeczpospolita. Влада вилучила частку в розмірі 48% після того, як Польща запровадила тимчасове управління в компанії Novatek Green Energy — «дочці» російської групи «Новатек», постачальника скрапленого газу.