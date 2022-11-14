У Києві та області з 15 по 17 листопада проходитимуть військові навчання

У Києві та Київській області з 15 по 17 листопада проходитимуть військові навчання. Жителів закликають зберігати спокій у ці дні.

Про це повідомив командувач сил оборони Київщини генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Військові підрозділи відпрацьовуватимуть практичні навички до підготовки і ведення оборонної операції. До тренувань залучать військову техніку, яка у вказані дні пересуватиметься столицею та по області.