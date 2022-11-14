В Азербайджані розкрили іранську шпигунську мережу. Її учасники збирали дані про війська та нафтопроводи

Служба безпеки Азербайджану викрила іранську шпигунську мережу. За підозрою у державній зраді затримали пʼятьох громадян Азербайджану.

Про це пише Anadolu.

Один із затриманих працював капітаном нафтового флоту країни на Каспійському морі. Він збирав інформацію про компанії та представництва іноземних держав, про військові навчання флоту Азербайджану та про нафтові перевезення морем.

Двоє інших фотографували азербайджанські нафто- та газопроводи, а також розташування військової техніки. Дані передавали іранській розвідці через закриту групу у WhatsApp.

Четвертий агент повідомляв іранцям про «політичні та соціальні процеси в Азербайджані», а також про місцезнаходження командування азербайджанських військових частин.

Пʼятий затриманий передавав дані про громадян Азербайджану, які переховуються в Ірані.