Теракт у Стамбулі: голова МВС Туреччини відкинув співчуття США

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу відвідав вулицю Істікляль у Стамбулі та відкинув співчуття Сполучених Штатів з приводу теракту, натякнувши на провину США.
Про це повідомляє CNN Turk.
«Ми не приймаємо повідомлення співчуття посольства США», — заявив Сойлу.
«Ми знаємо, як це координувалося. Ми знаємо, який сигнал нам надіслали. І ми надішлемо дуже сильний сигнал у відповідь на цей», — додав міністр.
За його словами, причетні до теракту могли б утекти до Греції, якби їх не затримали.
«Операції тривають. Уся наша служба безпеки, сили безпеки та всі підрозділи розвідки зараз у стані готовності», — сказав голова МВС країни.
Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що людину, яка залишила бомбу на вулиці біля площі Таксім, вже арештували. Наразі жодна з організацій або угруповань не взяла відповідальності за цей вибух.
- 13 листопада вдень у турецькому місті Стамбул стався вибух на одній із центральних вулиць біля площі Таксім. За останніми даними, шестеро людей загинули, понад 80 отримали поранення. Українців серед постраждалих внаслідок вибуху немає.