Український суд дав танкісту «днр» 12 років увʼязнення

Уродженця Донецька, який воював проти України у складі незаконного збройного формування «днр» засудили до 12 років увʼязнення.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

У червні 2014 року, коли Донецьк окупувала росія, цей чоловік добровільно підписав так званий військовий контракт і став стрілком мотострілкового батальйону 9 полку морської піхоти «народної міліції днр».

Із серпня 2015 по квітень 2022 року засуджений служив кулеметником у незаконних збройних формуваннях «днр», а саме у фінансово-економічній міліції, батальйонах «Сомалі», «Чечен», «Пʼятнашка».

Із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну засуджений воював проти ЗСУ як оператор-навідник танка Т-72Б1 у Маріуполі. У квітні 2022 року українські захисники взяли його у полон у Волноваському районі.

Танкіст «днр» отримав вирок за вчинення державної зради, а також участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).