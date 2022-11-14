ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів

Упродовж 13 листопада російська армія втратила вбитими ще 510 солдатів. Загалом за 264 дні вторгнення росіяни недорахувалися 81 370 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 848 танків (+8 за минулу добу);

5 748 бойових броньованих машин (+6);

1 839 артилерійських систем (+2);

393 РСЗВ;

206 засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 509 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);

399 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

4 316 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+21);

160 одиниць спеціальної техніки.