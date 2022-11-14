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ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 13 листопада російська армія втратила вбитими ще 510 солдатів. Загалом за 264 дні вторгнення росіяни недорахувалися 81 370 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 848 танків (+8 за минулу добу);
  • 5 748 бойових броньованих машин (+6);
  • 1 839 артилерійських систем (+2);
  • 393 РСЗВ;
  • 206 засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 509 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);
  • 399 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 316 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+21);
  • 160 одиниць спеціальної техніки.
  • Росія веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Також противник намагається утримати тимчасово захоплені території, а тому зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.