Україна та США спільно побудують малий модульний реактор

Під час кліматичної конференції COP27 в Шарм-ель-Шейху спеціальний уповноважений президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про спільний пілотний проєкт із будівництва малого модульного реактора.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Проєкт має назву «Чисте паливо в Україні з SMR», його мета — виробництво чистого водню та аміаку за допомогою надійного та безпечного малого модульного ядерного реактора (SMR) і передових технологій електролізу.

Серед партнерів-учасників проєкту – міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК «Енергоатом», Рада національної безпеки і оборони України та Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки, а також приватні компанії Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T і Starfire Energy.