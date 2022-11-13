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Генштаб: Росія втратила в Україні 650 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 13 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 80 860 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 840 танків;
  • 5 742 бойові броньовані машини;
  • 1 837 артилерійських систем;
  • 393 реактивні системи залпового вогню;
  • 206 засобів протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 4 295 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 507 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 160 одиниць спеціальної техніки;
  • 399 крилатих ракет.