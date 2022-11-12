Китай запустив у космос вантажний корабель Tianzhou-5

Китай запустив вантажний космічний корабель Tianzhou-5 для доставки вантажів на космічну станцію Tiangong.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Ракета-носій CZ-7 Y6 (Long March-7 Y6) з Tianzhou-5 на борту стартувала о 10:03 за пекінським часом з космодрому Веньчан на узбережжі південно-китайської острівної провінції Хайнань. Корабель відокремився від ракети-носія і досяг визначеної орбіти приблизно за 10 хвилин після старту. Його сонячні панелі розкрилися та почали працювати.

Далі за планом вантажний корабель вирушить до космічної станції та зістикується з нею. Запуск Tianzhou-5 став пʼятим із шести, запланованих Китаєм на 2022 рік для завершення основного етапу будівництва станції.