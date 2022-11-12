Китай запустив у космос вантажний корабель Tianzhou-5

Китай запустив вантажний космічний корабель Tianzhou-5 для доставки вантажів на космічну станцію Tiangong.
Про це повідомляє агентство Xinhua.
Ракета-носій CZ-7 Y6 (Long March-7 Y6) з Tianzhou-5 на борту стартувала о 10:03 за пекінським часом з космодрому Веньчан на узбережжі південно-китайської острівної провінції Хайнань. Корабель відокремився від ракети-носія і досяг визначеної орбіти приблизно за 10 хвилин після старту. Його сонячні панелі розкрилися та почали працювати.
Далі за планом вантажний корабель вирушить до космічної станції та зістикується з нею. Запуск Tianzhou-5 став пʼятим із шести, запланованих Китаєм на 2022 рік для завершення основного етапу будівництва станції.
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- У червні 2021 року перший за пʼять років китайський екіпаж прибув на Китайську модульну космічну станцію (КМКС).
- Китай будує свій аналог Міжнародної космічної станції. МКС завершить свою роботу у 2024 році. Китай планує розгорнути свою станцію вже до кінця 2022 року. 29 квітня 2021 року на орбіту вивели основний модуль Tianhe майбутньої станції.