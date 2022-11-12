ДТЕК: Із настанням холодів періоди відключення електроенергії в Києві можуть збільшитися

Періоди відключення електроенергії у Києві з настанням холодів можуть збільшити, якщо пропускна спроможність мереж залишиться на нинішньому рівні.

Про це заявив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Якщо діятимуть ті мережеві обмеження, які є наразі та які призводять до обмежень електропостачання умовно по чотири години тричі на добу, якщо до холодів не буде збільшено пропускну спроможність мереж до Києва, то, можливо, час, протягом якого може бути відключено електроенергію, буде трохи довшим», — сказав він.

При цьому Сахарук наголосив, що не готовий сказати, наскільки тривалішими можуть бути відключення, але зауважив, що зі зниженням температури підвищується споживання електрики.

«Коли знижуватиметься температура, споживання зростатиме. Кожні 5—7 градусів зниження температури — це в середньому плюс 10% споживання. Навантаження буде більшим, і дефіцит потужності зростатиме», — пояснив він.

Водночас Сахарук зазначив, що доведеться шукати шляхи, щоб, з одного боку, не залишити споживачів без світла, а з іншого — не допустити аварій в мережі через перевантаження.

Він пояснив, що через масштабні руйнування енергосистеми внаслідок масованих ударів російських загарбників протягом жовтня, до яких додалися удари по інфраструктурних обʼєктах у ніч на 11 листопада, у Києві та області, а також у низці інших регіонів пропускна спроможність мереж обмежена.