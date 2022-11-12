За перший день збору на морський флот дронів задонатили понад 120 мільйонів гривень, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Цього вистачить на закупівлю 12 морських безпілотників українського виробництва. Ціна одного безпілотника — 10 мільйонів гривень. Флот складатиметься зі 100 морських дронів.

Першим підтримав збір на UNITED24 волонтер Ігор Лаченков, який разом з українцями назбирав понад 29 мільйонів гривень.

На перший дрон 11 листопада зібрали менш ніж за годину. Він отримає назву «Херсон». На другий дрон кошти зібрали мешканці Литви з ініціативи журналіста Андрюса Тапінаса. Кошти для третього дрона зібрали українські IT-компанії Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Назви для цих дронів оберуть самі жертводавці.