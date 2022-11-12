Повітряні сили: Війська росії можуть завдати нового ракетного удару по Україні найближчими днями

Війська росії можуть завдати нового масованого удару по Україні напередодні або під час проведення саміту G20 в Індонезії (15—16 листопада).

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Усі знають, які події насуваються, зокрема саміт «Двадцятки». Вони дуже люблять приблизно в такі дні здійснювати якісь провокації», — сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат додав, що наразі росія накопичує ракети та дрони для нових масованих атак.