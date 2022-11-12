Нідерланди виділять додаткових €110 мільйонів для допомоги Україні з енергопостачанням

Нідерланди виділять Україні додаткових €110 мільйонів для допомоги з енергопостачанням взимку. Кошти підуть на житло для українців, ремонт систем водопостачання і енергомережі, закупівлю газу, продуктів та електроенергії.

Про це повідомила міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

«Україна готується до важкої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими», — написала вона у Twitter.

Фінансування здійснюватиметься через Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.