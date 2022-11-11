Німеччина виділяє Україні додатковий мільярд євро на кіберзахист і документування злочинів

Уряд Німеччини ухвалив рішення про виділення зі свого бюджету на 2023 рік додаткового мільярда євро на допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний документ.

Ці кошти підуть на захист від російських кібератак і документування доказів воєнних злочинів російських військ на території України. Частину коштів спрямують на підтримку експертів, які фіксують порушення прав людини й воєнні злочини.

Також планується, що виділені гроші підуть на захист журналістів у білорусі, росії та Україні.