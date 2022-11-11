На звільненій території Херсонщини знайшли рештки тіл цивільних

На звільненій території Херсонської області правоохоронці вже знаходять сліди воєнних злочинів російських військ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурору.

У селищі Бериславського району в погребі знайшли рештки тіл людей. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації. На тілах є сліди переломів кісток черепа та інші тілесні ушкодження.

Рештки загиблих направлено на експертизи. Правоохоронці розслідують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).