Роман українського письменника увійшов до списку найкращих книг року The New Yorker

Американський журнал The New Yorker включив роман українського письменника Андрія Куркова «Сірі бджоли» до списку найкращих книг 2022 року.

Ця книга розповідає про пенсіонера Сергіїча, який живе в «сірій» зоні на сході України разом зі своїми бджолами. Згодом Сергіїч вирушає у подорож Україною і врешті-решт опиняється у Криму.

«Хоча «Сірі бджоли» глибоко засновані на тривожній реальності війни, інколи роман нагадує казку», — зазначають в описі The New Yorker.