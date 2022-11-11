«Укренерго» застосувало аварійні відключення ще у трьох областях

Екстрені аварійні відключення споживачів запровадили у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами», — зазначили у компанії.

Екстрені аварійні відключення споживачів також додатково застосовані у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

Тимчасові контрольовані обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути технологічних аварій через перевантаження.