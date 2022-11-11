СБУ ідентифікувала генерала розвідки рф, який координував диверсантів на сході України

Служба безпеки України встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ рф, який координує російські диверсійно-розвідувальні групи на Донецькому напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Ідеться про «героя росії», генерал-майора із позивним «Сторож». Ще у 2014 році його відправили в Україну для «роботи» з терористичною організацією «днр». Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російських спецпризначенців, які діяли проти українських сил АТО.

Він командував російськими диверсантами під час захоплення Словʼянська угрупованням ігоря гіркіна (стрєлкова), а на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну отримав завдання організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли десантники рф і бойовики «днр».

Російському генерал-майору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.