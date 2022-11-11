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Генштаб: ЗСУ ліквідували 710 російських окупантів за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 11 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 79 400 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 814 танків;
  • 5 696 бойових броньованих машин;
  • 1 817 артилерійських систем;
  • 393 реактивні системи залпового вогню;
  • 205 засобів протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 4 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 505 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 159 одиниць спеціальної техніки;
  • 399 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.