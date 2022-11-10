Bloomberg: Російські чиновники почали таємно перевіряти та облаштовувати бомбосховища

По всій росії чиновники почали таємно перевіряти підвали, бомбосховища та інші подібні обʼєкти. Їх також ремонтують та очищають.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства кажуть, що перевірка бомбосховищ проводиться у рамках широкої кампанії, яку російська влада розпочала, щоб переконатися, що інфраструктура цивільної оборони готова на випадок ширшого конфлікту.

Вони також наголошують, що публічно про таку кампанію не оголошували і вона не викликана якимись конкретними загрозами. Джерела повʼязують перевірки військової інфраструктури з тим, що після оголошення мобілізації росія стикнулась з величезними провалами та забюрократизованістю.