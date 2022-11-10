Хорватія до кінця року приєднається до Шенгенської зони. Європарламент проголосував за це

Європейський парламент проголосував за приєднання Хорватії до Шенгенської зони. Очікується, що країна увійде до неї до кінця поточного року.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Хорватія фактично виконала усі необхідні умови — 281 рекомендацію у восьми сферах Шенгенського законодавства. Тепер «зелене світло» для скасування внутрішнього прикордонного контролю до кінця цього року має бути прийняте одноголосно державами-членами ЄС, які входять до Шенгенської зони.

Європарламент давно виступає за розширення Шенгенської зони, яка сьогодні включає 26 держав (усі держави-члени ЄС, окрім Болгарії, Хорватії, Кіпру, Ірландії та Румунії, а також європейські країни, які не входять до ЄС).