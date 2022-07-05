Європарламент схвалив вступ Хорватії до єврозони

Депутати Європарламенту схвалили заявку Хорватії на вступ єврозони з 1 січня 2023 року.

Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

539 депутатів проголосували «за», 45 — «проти» та 48 утрималися.

У звіті зазначають, що, незважаючи на те, що оцінка готовності Хорватії відбувається на тлі пандемії COVID-19, високої інфляції та війни росії проти України, Хорватія все ще готова перейти на євро.

Європарламент очікує від хорватського уряду постійних зусиль для забезпечення подальшого пристосування цін, щоб введення євро не призвело до їх штучного підвищення.

Висновок парламенту передадуть державам-членам єврозони, які відповідають за надання остаточного дозволу Хорватії на прийняття євро. Після цього Хорватія стає 20-м членом єврозони з початку наступного року.