«Укрнафта» та «Укртатнафта» отримали нового очільника. Ним став Сергій Корецький — колишній керівник мережі заправок WOG

Колишній генеральний директор мережі заправок WOG Сергій Корецький очолив компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта».

Про це свідчать дані порталу YouControl.

На посаді Корецький з 10 листопада. На його призначення відреагували в «Укрнафті». Там заявили, що станом на початок робочого дня 10 листопада Корецький в офісі не зʼявлявся, а колективу не надали будь-яких офіційних пояснень. У компанії також повідомили, що вже третю добу працівники Бюро економічної безпеки та СБУ блокують діяльність «Укрнафти». Крім цього, там заявили, що озброєні люди не допускають до робочих місць працівників, блокують усю оперативну діяльність товариства, усі банківські рахунки заблоковані, діяльність компанії фактично зупинена.

За даними Forbes, у 2013 році Сергій Корецький очолив мережу заправок WOG. У жовтні 2018 року Корецький звільнився і почав розвивати власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee.