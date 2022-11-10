Європарламент схвалив угоду про спрощення вантажних перевезень між Україною та Молдовою

Європейський парламент схвалив угоди з Україною та Молдовою про спрощення перевезення вантажів через кордон.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Ці нові угоди розробили в рамках реакції ЄС на збої у транспортних секторах України та Молдови, спричинені війною росії в Україні. Вони замінять чинні двосторонні транспортні договори з країнами Євросоюзу.

Ці документи тимчасово дозволяють перевізникам України, Молдови та країн ЄС здійснювати транзит через територію одна одної та працювати між ними без відповідних дозволів.

Крім того, угода між Україною та ЄС дозволить українським водіям і надалі використовувати українські водійські посвідчення та сертифікати про професійну компетентність для роботи в ЄС.

Обидві угоди попередньо діють із 29 червня 2022 року. Також їх має формально затвердити Рада ЄС.