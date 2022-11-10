У Донецькій області від російських обстрілів загинули три людини за добу

Російські війська продовжують обстрілювати Донеччину. За минулу добу та ніч загинули три людини — у Павлівці, Авдіївці та Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Павлівку, там загинула одна людина. Також під інтенсивним вогнем був Вугледар.

Увечері та вночі проти 10 листопада окупанти гатили по Авдіївці — одна людина загинула. Також обстріли були в Марʼїнській громаді — інформація про жертви та руйнування не надходила.

На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: за попередню добу в місті росіяни вбили одного цивільного та поранили ще двох. Снаряди пошкодили чотири приватні будинки та адмінбудівлю. Під обстрілами вночі опинилися околиці Торецької, Світлодарської та Соледарської громад — там без жертв.