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Генштаб: Армія рф втратила вбитими 740 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 10 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 78 690 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 804 танки;
  • 5 682 бойові броньовані машини;
  • 1 805 артилерійських систем;
  • 393 реактивні системи залпового вогню;
  • 205 засобів протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 260 гелікоптерів;
  • 4 242 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 499 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 159 одиниць спеціальної техніки;
  • 399 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.