Правоохоронці встановили 18 росіян, які мародерствували в Бучі

Росіяни вкрали в українців щонайменше 58 тонн речей. В одній із посилок були шліфувальна машина, бензопила, пароочисник, ноутбук, блендер, набір каструль, шість вудок та два спінінги.

Про це пише білоруська редакція «Радіо Свобода».

Слідчі Національної поліції України встановили щонайменше 18 російських військових, які грабували будинки українців у Бучі та Бучанському районі Київської області, а потім відправляли викрадене додому посилками з Мозирського відділення експрес-пошти СДЕК.

Ця інформація випливає з двох судових рішень про заочний арешт чотирьох російських військових. Згідно з матеріалами кримінальної справи, один із російських нацгвардійців відправив посилку вагою 60 кг. У комплект входили шліфувальна машина Vega V6-1050, бензопила Stihl, пароочисник Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набір каструль, сім вудок та два спінінги.

Другий російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмову посилку. У ній були: електрошліфувальна машина Sturm, шліфувальна машина «Зеніт», електродриль «Дніпро», планшет Samsung, електропила, генератор Sturm, дві бензопили Einhell, одяг, косметика, двоспальний матрац, ноутбук Lenovo.

Боєць 46 кулеметно-артилерійського полку відправив посилку вагою 3,8 кг у місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були металошукач Gareth Ace 250, бензопила Husqvarna 64, планшет Lenovo, машинка для стрижки, автомобільний телевізор та точилка для інструментів.

Військовослужбовець 56 гвардійського десантно-штурмового козачого полку відправив до Рубцовська найбільшу посилку — вона важила 150 кг і містила: iPad, дві материнські плати компʼютера, відеокарту, компʼютерний блок живлення, процесор, ігрову консоль Sony Play Station 4 та її контролери, тачку Forte, лампу для нігтів, вуличну музичну колонку, машинку для стрижки волосся, шліфувальну машину, набір інструментів, шуруповерт, зварювальний апарат, хутро жіноче з натуральної овчини, два побутових газових балони, точила для інструментів.

Ці речі російські військові викрали з домівок жителів села Блиставиця Бучанського району Київської області.