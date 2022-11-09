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Помер Юрій Кармазін — народний депутат кількох скликань Ради

Автор:
Костя Андрейковець
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На 66-му році життя помер Юрій Кармазін, народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань.

Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко. Також у Facebook Кармазіна фотографію змінено на траурну.

Що стало причиною смерті політика — не повідомляється. Відомо, що він помер 9 листопада о 10:00.

  • Юрій Кармазін довгий час працював в Одесі і був прокурором Приморського району. Пізніше він працював суддею Одеського обласного суду. Був депутатом Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань. У різні роки входив до фракцій «Громада», «Солідарність», «Наша Україна» і «Наша Україна — Народна самооборона».
  • У 2019 році Кармазін був кандидатом у президенти України.