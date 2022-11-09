Помер Юрій Кармазін — народний депутат кількох скликань Ради

На 66-му році життя помер Юрій Кармазін, народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань.

Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко. Також у Facebook Кармазіна фотографію змінено на траурну.

Що стало причиною смерті політика — не повідомляється. Відомо, що він помер 9 листопада о 10:00.