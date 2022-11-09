В Ужгороді демонтували 11-метровий пам’ятник радянському солдату

В Ужгороді біля кордону зі Словаччиною демонтували памʼятник радянському солдату, який носив назву «Україна-Визволителям» і був зведений у 1970 році на вулиці Собранецька (поблизу КПП «Ужгород»).

Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Закарпатська обласна державна адміністрація

Рішення демонтувати пам’ятник прийняли ще 13 жовтня. його пояснили аварійним станом монументу. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявляв, що він несе загрозу життю людей і може впасти на ділянку перетину держкордону.

У планах влади встановити на місці радянського солдата пам’ятник на честь закарпатських штурмовиків 128 бригади ЗСУ, які наразі боронять Україну у запеклих боях проти російських окупантів.