На Адріатичному узбережжі Італії стався землетрус. Біля його епіцентру закрили школи та зупинили залізницю

Зранку 9 листопада біля узбережжя Адріатичного моря в Італії стався сильний землетрус магнітудою 5,7. За попередніми даними, жертв та руйнувань не було.

Про це пише CNN.

Землетрус почався після 7 ранку за місцевим часом. Поштовхи відчули навіть мешканці Риму, а також північних регіонів Венето, Фріулі та Трентіно.

«Постраждалих на даний момент немає», — сказав у коментарі агентству Reuters речник управління цивільного захисту Італії.

За даними Італійського інституту геофізики та вулканології, епіцентр землетрусу розташований за 35 кілометрів від приморськрого міста Пезаро у східному регіоні Марке, на глибині 7 кілометрів.

Задля безпеки влада закрила школи в Пезаро та інших прилеглих містах, а також призупинила залізничний рух через Пезаро вздовж Адріатичного узбережжя.