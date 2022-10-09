Зранку 9 жовтня на італійському острові Стромболі прокинувся вулкан.

Про це повідомляє газета Сorriere della Sera.

Масштабний потік лави вивергнувся у море, і густий дим вкрив територію навколо вулкану.

Мер Ліпарі Ріккардо Гулло рекомендував людям не виходити з дому та триматися подалі від вікон. Тераса кратера частково обвалилася. Це викликало землетрус, який тривав 3 хвилини.

Потік розжареної лави у воді спричинив підйом води на два сантиметри.

«Поки що ситуація контрольована, оскільки лава своїм природним шляхом дійшла до моря. Небезпеку представляє підвищення рівня газу, який, живлячи магму, може створити вибухи, свого роду вулканічні бомби. Робити прогнози в цих випадках неможливо, будемо сподіватися, що ситуація не погіршиться», – розповіла журналістам місцева жителька.