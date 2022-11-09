«Укрнафта» заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. На місце прибули працівники СБУ

Нафтовидобувна компанія «Укрнафта» заявляє, що її центральний офіс заблокували невідомі озброєні люди.

Про це заявила пресслужба компанії.

«Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ «Укрнафта» було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця. На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася», — сказано у заяві.

В компанії кажуть, що представники акціонерів НАК «Нафтогаз» та Міноборони України не надали документів щодо роботи компанії в новому форматі або рішення суду, що санкціонує проведення силових дій.

Міністерство оборони на компанія «Нафтогаз», якій належать 50%+1 акція «Укрнафти», поки не коментували цю заяву.

Тим часом СБУ повідомила, що направила бійців до обʼєктів «Укрнафти». За повідомленням спецслужби, її працівники «здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані».

Разом із працівниками СБУ прибули співробітники Бюро економічної безпеки. Вони перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення від сплати акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється можливі порушення для збільшення прибутку від виготовлення пального. Менеджменту компанію готують підозри за ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК).