США і росія обговорять поновлення інспекцій обʼєктів ядерної зброї

Делегації США та росії найближчими тижнями планують зустріч, на якій обговорять поновлення інспекцій обʼєктів ядерної зброї відповідно до нового договору про стратегічне наступальне озброєння. Це питання було заморожене після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Як пише Bloomberg, представник Держдепартаменту Нед Прайс підтвердив, що двостороння консультативна комісія збереться в найближчому майбутньому. Деталі він не повідомив, проте джерела кажуть, що на зустрічі США порушать питання інспекцій.
Можливим місцем зустрічі називають Каїр, але орієнтовні дати поки узгоджуються.
- Чинний Договір про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння був підписаний між росією та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, він буде чинним до 2026 року. Першу таку домовленість Штати підписали ще з СРСР улітку 1991 року, а другу — з росією в 1993 році. Угоди передбачають, що росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
- Головним засобом контролю за цим договорам є двосторонні інспекції. Тобто представники росії та США мають право побувати на ядерних обʼєктах одне одного та особисто перевірити, чи справді кожна країна скорочує своє ядерне озброєння.
- Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Улітку цього року російська сторона не допустила американську делегацію до своїх ядерних ракет.