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За добу ЗСУ ліквідували ще 780 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 8 листопада російська армія втратила вбитими ще 780 солдатів. Загалом за 259 днів вторгнення росіяни недорахувалися 77 950 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 801 танк (+15 за минулу добу);
  • 5 666 бойових броньованих машин (+12);
  • 1 802 артилерійські системи (+11);
  • 393 РСЗВ (+2);
  • 205 засобів ППО (+2);
  • 278 літаків;
  • 260 гелікоптерів;
  • 1 483 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);
  • 399 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 227 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+11);
  • 158 одиниць спеціальної техніки (+2).