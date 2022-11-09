США «зроблять усе можливе», щоб Україна до зими звільнила свою територію

США зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні звільнити тимчасово окуповану територію до настання зими.

Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, росіяни продовжують окопуватися в Херсоні, та попри заяви росії про депортацію цивільних з правого берега Дніпра США не бачать вивезення великої кількості місцевих мешканців.

«Із наближенням зими, такі аспекти, як місцевість, бруд, сніг і лід, створюватимуть додаткові проблеми. Тому Україна проводить контрнаступ, щоб скористатися часом», — сказав генерал.

Він наголосив, що США зосередяться на підтримці України перед зимою, щоб вона мала найкращі шанси звільнити територію.