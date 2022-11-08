«Мають відповідати позиції держави». У МЗС Латвії відреагували на заяви мера міста Даугавпілс, який визнав Крим російським

У Міністерстві закордонних справ Латвії відреагували на заяви мера другого за величиною міста в країні Даугавпілс Андрійса Елксніньша, який назвав Крим російським. Там підкреслили, що місцеві чиновники мають поважати офіційну позицію держави.

Про це пише пресслужба МЗС Латвії.

Очільник МЗС Едгарс Рінкевичс підкреслив, що такі заяви не відповідають офіційній позиції уряду і держави.

«Усі представники місцевого самоврядування мають суворо дотримуватися позиції Латвії з питань зовнішньої політики, висловлюючи ці позиції чітко і недвозначно», — додав він.

Також Рінкевичс зазначив, що Латвія послідовно підтримує Україну та не визнає анексію українських територій росією.

Водночас у Міністерстві охорони довкілля та регіонального розвитку звернулися до Служби безпеки Латвії з проханням перевірити мера Елксніньша. Там нагадали, що ще в березні 2014 року парламент Латвії засудив російську агресію проти України та підтримав українську територіальну цілісність.

«Лавірування та ухильне ставлення Елксніньша до висловлення підтримки Україні є сигналом, який змушує ставити питання про лояльність мера Даугавпілсу до держави Латвії. Закликаю Службу держбезпеки оцінити дії Елксніньша», — зазначив міністр Артурс Томс Плешс.