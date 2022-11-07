Мер латвійського міста звинуватив Україну та США в бучанській трагедії та назвав Крим «російським». В МЗС відповіли

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на заяви мера латвійського міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша про «російський» Крим та відповідальність України за трагедію в Бучі.

В інтервʼю виданню Delfi 6 листопада Елксніньш сказав: «Крим є частиною російської федерації».

На питання, чи законно півострів включили до складу рф, він відповів: «Я думаю, що це можна буде обговорювати після глибшого аналізу. Звичайно, є багато дискусій щодо цього».

Журналістка заперечила це твердження і зазначила, що аналіз уже відбувся — країни не визнають окупацію Криму росією.

«Це правильно. Але ви не можете відокремити те, що вона була включена до складу російської федерації — це одне, а інше — вся Європа і весь світ після цього продовжували співпрацювати з росією», — сказав Елксніньш.

Говорячи про відповідальність росії за трагедію в Бучі, мер Даугавпілсу сказав: «У всьому, що сталося, однозначно відповідальність несуть і росія, і Україна, і США».

«Відповідальність за події та ситуацію несуть усі, і в першу чергу дипломати, тому що коли дипломати програють у дипломатії, армія діє. Так було завжди. І в цій ситуації це втрата дипломатії», — зазначив Елксніньш у відповідь на питання, чому він вважає Україну відповідальною.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що слова мера не відображають ані офіційної позиції Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців.

«Не дивно, що його [Андрейса Елксніньша] політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії», — написав він у Facebook.