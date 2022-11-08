Meta виділила $1,5 млн на рекламу у своїх соцмережах для українського малого і середнього бізнесу

Компанія Meta, що володіє соцмережами Facebook та Instagram, виділила $1,5 мільйона на рекламні кампанії у цих мережах для українських малих і середніх підприємств.

Про це повідомив віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Допомога від Meta дасть змогу українським підприємцям залучити нових клієнтів, масштабувати власні проєкти та підтримати українську економіку. Команда Мінцифри та «Дія.Бізнес» активно працювала з Meta над запуском цієї програми. Адже розуміємо, наскільки важливо підтримати малий і середній бізнес», — написав Федоров.

Щоб узяти участь у програмі, кандидати мають бути українськими підприємствами, розташованими в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму), і управляти українською бізнес-сторінкою у фейсбуці з рекламним обліковим записом.

Водночас урядові або державні компанії, політичні партії та публічні міжнародні організації не можуть брати участі в цій програмі. Заявки на участь у програмі можна подати з 8 листопада по 31 грудня 2022 року. При цьому на сайті Meta зазначено, що подання заявок доступне з 17 жовтня по 31 грудня або доки рекламні купони є в наявності.