Мем «Жінка кричить на кота» продають на аукціоні. Частина грошей піде на допомогу українським дітям

На NFT-аукціоні продають відомий мем «Жінка кричить на кота» (Woman Yelling at a Cat). Частину виручених коштів передадуть на допомогу українським дітям.
Про це повідомив український благодійний фонд Unchain.Fund, заснований на технології блокчейну, який домовився про продаж із власниками мему — телеведучою Тейлор Армстронг і сімʼєю кота Смаджа.
Аукціон стартує 18 листопада на маркетплейсі Foundation. Його проводить агентство Bads, яке розділить 75% прибутку з власниками мему, 25% отриманих коштів Unchain.Fund направить на допомогу українським дітям.
- Мем «Жінка кричить на кота», на якому зображені зірка серіалу «Справжні домогосподарки з Беверлі-Хіллз» Тейлор Армстронг і кіт Смадж, став популярним улітку 2019 року. У 2020 році він отримав нагороду «Мем року».