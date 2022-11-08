Мем «Жінка кричить на кота» продають на аукціоні. Частина грошей піде на допомогу українським дітям

На NFT-аукціоні продають відомий мем «Жінка кричить на кота» (Woman Yelling at a Cat). Частину виручених коштів передадуть на допомогу українським дітям.

Про це повідомив український благодійний фонд Unchain.Fund, заснований на технології блокчейну, який домовився про продаж із власниками мему — телеведучою Тейлор Армстронг і сімʼєю кота Смаджа.

Аукціон стартує 18 листопада на маркетплейсі Foundation. Його проводить агентство Bads, яке розділить 75% прибутку з власниками мему, 25% отриманих коштів Unchain.Fund направить на допомогу українським дітям.