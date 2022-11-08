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Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів і знищили 15 російських танків

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 8 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 77 170 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 786 танків;
  • 5 654 бойові броньовані машини;
  • 1 791 артилерійська система;
  • 391 реактивна система залпового вогню;
  • 203 засоби протиповітряної оборони;
  • 278 літаків;
  • 260 гелікоптерів;
  • 4 216 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 476 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 159 одиниць спеціальної техніки;
  • 399 крилатих ракет.