Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів і знищили 15 російських танків

Станом на 8 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 77 170 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 786 танків;
- 5 654 бойові броньовані машини;
- 1 791 артилерійська система;
- 391 реактивна система залпового вогню;
- 203 засоби протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 260 гелікоптерів;
- 4 216 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 476 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 159 одиниць спеціальної техніки;
- 399 крилатих ракет.