Винищувачі НАТО двічі за тиждень злітали над Балтикою для перехоплення російських літаків

Винищувачі НАТО минулого тижня двічі піднялися на перехоплення російських літаків. Росіяни порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляє Delfi із посиланням на міністерство оборони Литви.

Винищувачі Альянсу 24 жовтня ідентифікували російський Іл-20, що летів у міжнародному повітряному просторі з материкової росії до Калінінграда. Наступного дня літаки НАТО ідентифікували Іл-20 і два винищувачі СУ-27.

Літаки НАТО 28 жовтня знову супроводжували російський Іл-20, який летів з Калінінграда на материкову частину рф. Того ж дня літаки НАТО ідентифікували два російські винищувачі СУ-27, які летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінграда. Потім вони повернулися до рф.

Більшість російських літаків літали з увімкненими бортовими транспондерами, без планів польоту. Деякі з них підтримували звʼязок із регіональним центром управління польотами, а інші — ні.