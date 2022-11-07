«Схеми»: Нардепка Наталія Королевська 16 років не декларувала нерухомість у Підмосковʼї

Народна депутатка України Наталія Королевська від вже забороненої «Опозиційної платформи — За життя» володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради, тобто вже 16 років.

Про це ідеться у розслідуванні проєкту «Схеми», яке оприлюднили 7 листопада.

Відповідно до даних із офіційного реєстру речових прав росії, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На ділянці розташований будинок.

«Схеми» звернулися до Наталії Королевської із запитанням, чому вона приховує майно в рф. Відповідь оприлюднять, щойно отримають.

Також, за даними «Схем», перебуває Наталія Королевська зараз у Німеччині.