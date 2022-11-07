Фахівці з радіаційної безпеки дослідили дві громади Київщини, які були окуповані росіянами. Забруднення не виявили

На територіях Іванківської та Поліської громад (Київська область) не виявили радіоактивного забруднення після перебування там російських окупантів.
Про це повідомляє Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки.
Фахівці центру обстежили Іванківську та Поліську громади 24— 27 жовтня у складі екіпажу мобільної радіологічної лабораторії RanidSONNI.
«Обстеження виконувалося з метою виявлення радіоактивного забруднення і радіоактивних матеріалів, які могли бути винесені окупантами за межі зони відчуження та зони безумовного (обовʼязкового) відселення у результаті порушення режиму радіаційної безпеки», — йдеться в повідомленні.
Дослідницькі роботи охопили навчальні та медичні заклади, місця загального користування, приватні садиби, дороги, вулиці, предмети військового призначення та побуту.
- Російські війська під час окупації Чорнобильської АЕС знищили її багаторічний архів, а його частину викинули у смітник.
- Коли російські окупанти покинули Чорнобильську АЕС, вони забрали із собою полонених нацгвардійців, яких захопили в перші дні війни.
- Саму станцію пограбували: забрали компʼютери і навіть чайники з кавоварками. А з готелю в самому Чорнобилі окупанти вкрали сервізи, виделки, ложки, тарілки.